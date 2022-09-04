Контрольний постріл: нові вибухи на Антонівському мості потрапили на відео

Удар припав по з’їзду мосту на лівому березі Дніпра

У неділю, 4 вересня, на 193-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що по Антонівському мосту (Херсонська область) було завдано чергових ударів.

Відповідні відео прильотів публікують місцеві teelgram-канали. Крім того, удари підтверджують і підконтрольні російській розвідці телеграм-канали, повідомляє УНІАН.

У мережі з’явилися вражаючі кадри, на яких видно попадання по стратегічному об’єкту. Удару було завдано по з’їзду Антонівського мосту на лівому березі, де накопичувалася російська техніка в очікуванні переправи.

Цікаво, що пропагандистські ЗМІ повідомили, що в районі Антонівського мосту нібито працювала ППО росії.

"У Херсоні прогриміло понад 10 вибухів, імовірно, працює російська система ППО ", — повідомляло ТАСС.

Антонівський міст на карті України

Нагадаємо, автомобільний Антонівський міст, що з’єднує окупований Херсон із Кримом, є однією з пріоритетних цілей ЗСУ на цьому напрямі. Дана транспортна артерія є найзручнішою у плані швидкості та можливості переправою для переміщення техніки через повноводний Дніпро.

Раніше повідомлялося, що українські захисники вивели з ладу міст неподалік дамби через Дніпро в окупованій Новій Каховці.