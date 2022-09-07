Рус

Міжнародна політика: Арестович припустив, заради кого США не визнаватимуть росію спонсором тероризму

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Байден проти надання Росії такого статусу Новина оновлена 07 вересня 2022, 08:09
Байден проти надання Росії такого статусу

Країни у світі тісно пов’язані і кожен крок впливає на кілька з них

США не визнаватиме росію країною-спонсором тероризму через Індію та Китай. Вони визнали б таку політику недружньою, оскільки вторинні санкції на них вплинули б.

Таку думку висловив радник офісу президента Олексій Арестович в ефірі з Марком Фейгіним. Це країни з економіками, що ростуть, зазначив політик, і вони перебувають у принциповому виборі між росією і країнами Заходу.

Відсікти їх санкціями, зазначає Арестович, це повне припинення економічної діяльності: "Це поставило б кілька сотень мільйонів людей на межу виживання, в Індії так точно". У США зважили всі за і проти, вважає Арестович, і не підуть на цей крок через те, що сучасний світ надто пов’язаний.

У США також пояснили своє рішення тим, що визнання росії країною-спонсором тероризму зашкодить Україні, зокрема, може вплинути на зернову угоду. Його термін спливає у листопаді і росія вже заявила про можливість припинення дії домовленостей через те, що її частину угоди не було реалізовано так, як їм хочеться.

Теги:
#Росія #Тероризм #Джо Байден