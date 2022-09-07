Міжнародна політика: Арестович припустив, заради кого США не визнаватимуть росію спонсором тероризму

Країни у світі тісно пов’язані і кожен крок впливає на кілька з них

США не визнаватиме росію країною-спонсором тероризму через Індію та Китай. Вони визнали б таку політику недружньою, оскільки вторинні санкції на них вплинули б.

Таку думку висловив радник офісу президента Олексій Арестович в ефірі з Марком Фейгіним. Це країни з економіками, що ростуть, зазначив політик, і вони перебувають у принциповому виборі між росією і країнами Заходу.

Відсікти їх санкціями, зазначає Арестович, це повне припинення економічної діяльності: "Це поставило б кілька сотень мільйонів людей на межу виживання, в Індії так точно". У США зважили всі за і проти, вважає Арестович, і не підуть на цей крок через те, що сучасний світ надто пов’язаний.

У США також пояснили своє рішення тим, що визнання росії країною-спонсором тероризму зашкодить Україні, зокрема, може вплинути на зернову угоду. Його термін спливає у листопаді і росія вже заявила про можливість припинення дії домовленостей через те, що її частину угоди не було реалізовано так, як їм хочеться.