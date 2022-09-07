Международная политика: Арестович предположил, ради кого США не будут признавать россию спонсором терроризма

Страны в мире тесно связаны и каждый шаг влияет на несколько из них

США не будет признавать россию страной-спонсором терроризма из-за Индии и Китая. Они сочли бы такую политику недружественной, поскольку вторичные санкции на них бы повлияли.

Такое мнение высказал советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире с Марком Фейгиным. Это страны с растущими экономиками, отметил политик, и они находятся в принципиальном выборе между россией и странами Запада.

Отсечь их санкциями, отмечает Арестович, это полное прекращение экономической деятельности: "Это поставило бы несколько сот миллионов людей на грань выживания, в Индии так точно". В США взвесили все за и против, считает Арестович, и не пойдут на этот шаг из-за того, что современный мир слишком связан.

В США также объяснили свое решение тем, что признание россии страной-спонсором терроризма навредит Украине, в частности — может повлиять на зерновое соглашение. Его срок истекает в ноябре и россия уже заявила о возможности прекращения действия договоренностей из-за того, что ее часть сделки не была реализована так, как им хочется.