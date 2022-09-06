В Белом доме объяснили, почему Байден отказался признавать россию страной-спонсором терроризма

В США убеждены, что это решение навредит Украине

Слова президента США Джо Байдена о том, что он не считает необходимым вносить россию в список стран-спонсоров терроризма, связаны с тем, что если это произойдет, то поддерживать Украину его стране будет сложнее.

Как рассказала на брифинге спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, внесение россии в этот список может иметь негативные последствия для Украины и всего мира.

В частности, по ее словам, это может привести к проблемам с поставкой помощи в отдельные районы Украины, навредить гуманитарным усилиям и даже затронуть работу "зернового коридора".

"Это также подорвет беспрецедентные многосторонние условия, крайне действенные для привлечения к ответственности путина, а также подорвет нашу способность поддерживать Украину за столом переговоров", — сказала она.

При этом она отметила, что санкции, которые были введены против россии со стороны США и так почти равносильны признанию ее страной-террористом и уже оказывают существенный эффект на ее экономику.

Напомним, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в комментарии "Телеграфу" рассказал, с чем связаны слова Байдена и почему США пока не готовы к такому шагу.