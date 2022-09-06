"Забыл выпить таблетки": Байден ошарашил неожиданным заявлением про россию

Лидер США не комментировал свои слова, но они уже вызвали немалый резонанс в обществе

Президент США Джо Байден не согласился с Сенатом США в вопросе о признании россии государством-спонсором терроризма. Сенат призывал Госдеп США признать россию таковой, но в понедельник глава американского государства с этим не согласился.

О заявлении Байдена, что россия не должна быть признана государством-спонсором терроризма сообщило агентство "Reuters". На таком решении ранее настаивала как Украина, так и некоторые американские законодатели. россия за такой шаг грозила разрывом связей с США. От дополнительных комментариев американский лидер воздержался.

Слова Байдена вызвали немалый общественный резонанс. Обычные пользователи возмущены таким решением американского президента и высказывают свое недовольство. Часть отмечают, что россия не только спонсор терроризма, но и сама по себе — страна-террорист.

В списке стран-спонсоров терроризма уже есть четыре государства, россия могла бы стать пятой. Такое признание повлекло бы за собой ужесточение санкций, запрет на экспорт оборонной продукции и другие ограничения, в том числе и финансовые.

Ранее "Телеграф" сообщал, что у российской делегации возникли проблемы с получением виз в США на заседание Генассамблеи ООН. Также в скором времени должна состояться новая встреча контактной группы "Рамштайн", на которой США, как ожидается, обнародуют важное решение по поставкам оружия.