Ждем ключевых решений: Пионтковский рассказал, что важного для Украины произойдет 8 сентября

Дальнобойные снаряды необходимы, чтобы обеспечить победу Украины в войне с россией

В следующий четверг, 8 сентября, в Германии состоится уже пятое заседание контактной группы "Рамштайн", которая решает вопросы военной помощи Украине. Именно эта дата станет наиболее ключевой во многих аспектах, ведь США должны решить, получит ли украинская армия на вооружение дальнобойные ракеты ATACMS. Они нужны, чтобы закрепить успех наших защитников на южном направлении фронта и спокойно продвинуться дальше.

Какие аспекты предстоящего заседания "Рамштайна" могут негативно сказаться на развитии военных действий, для издания "НВ" рассказал российский политолог Андрей Пионтковский. По его словам, в американском правительстве есть люди, которые задерживают или всячески ограничивают механизм поставок вооружения для ВСУ.

В первую очередь, речь идет о советнике Джозефа Байдена Джейке Салливане, который занимается вопросами нацбезопасности Штатов. Именно с его подачи многие пакеты военной помощи для Украины были слегка видоизменены, ведь он постоянно выступает за "недопущение эскалации конфликта", боясь "спровоцировать путина".

Вместе с этим, отмечает Пионтковский, абсолютную поддержку нашей стране выражают глава Минобороны США Ллойд Остин и многие другие американские чиновники. В связи с этим еще 17 августа многие иностранные друзья Украины опубликовали специальный манифест, в котором призвали максимально поддержать нашу страну в борьбе с россией.

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Ключевой вопрос, который будет обсуждаться на "Рамштайне-5" — получение дальнобойных снарядов от западных партнеров.

"Физически не были поставлены ракеты дальностью до 300 км, только дальностью до 80 км. А это — решающий вопрос в операции по освобождению Херсона. Без этих ракет невозможна и другая военная и политическая цель — разрушение Крымского моста, — говорит Андрей Пионтковский. — К сожалению, такая ситуация сохраняется, и мы внимательно наблюдаем, какой будет реакция администрации Байдена на этот манифест 20-ти и какое решение примет президент Байден".

Политолог предупреждает, что поставка дальнобойных ракет ATACMS невероятно важна в ближайшие два месяца — пока не наступили холода и военный конфликт не "заморозился" естественным способом. Украина не собирается подписывать никаких заявлений о прекращении огня, но при отсутствии важного вооружения может потерять очень многое.

"Будем ждать до 8 сентября и надеяться, что манифест этих выдающихся американских деятелей позитивно повлияет, и Байден наконец-то поддержит позицию Остина и Блинкена, отказавшись от ограничений, которые настойчиво накладывает на помощь Украине господин Салливан", — резюмировал Пионтковский.

Как известно, накануне Дня Независимости США проанонсировали новый, крупнейший пакет военной помощи для Украины. Однако дальнобойные ракеты в него все равно не вошли.

При этом Вашингтон заключил с Киевом контракт, по которому обязуется в следующие несколько лет поставить нам на вооружение системы NASAMS, которые выполняют роль средств ПВО.