США специально для Украины изготовят важное вооружение: что известно

Передача абсолютно новых систем вооружения должна обеспечить защиту Украины в перспективе

Украинские военнослужащие уже несколько месяцев успешно используют для своих нужд зенитно-ракетные комплексы NASAMS, которые помогают им закрывать небо над мирными украинцами. Впрочем, в последующие года таких систем в нашей стране станет больше — благодаря усилиям США. Вашингтон заключил контракт, по которому обязуется передать нашим ВСУ сразу два абсолютно новеньких ЗРК NASAMS.

Больше деталей стало известно после брифинга представителя Пентагона, генерала Патрика Райдера, передает "Телеграф". Во время выступления накануне он подчеркнул, что стоимость изготовления такого вооружения будет вычтена из очередного контракта размером 182 млн долларов.

К слову, контракт об изготовлении зенитно-ракетных комплексов заключены уже 26 августа. Их производством займется компания Raytheon. Ориентировочно закончить с производством NASAMS американцы должны накануне 33-й годовщины Независимости Украины.

Как известно, эти системы являются средствами противовоздушной обороны, которые имеют средний и малый радиус действия. Они идеально подходят для уничтожения маневренных аэродинамических целей. В своих армиях их имеют Норвегия, Испания, Австралия, Финляндия, Нидерланды и другие страны мира. К слову, в Украине они тоже есть — благодаря предыдущему крупному пакету вооружения от Штатов. В него вошли сразу шесть NASAMS.

Сейчас американцы работают над тем, чтобы увеличить в Украину поставки специальных боеприпасов для этих комплексов.