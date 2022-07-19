Минску и Севастополю приготовиться: куда достанет Украина с новыми дальнобойными ракетами из США (карта)

ВСУ могут получить намного больше возможностей для работы по вражеским тылам

Во вторник, 19 июля, на 146-й день полномасштабного вторжения рф стало известно, что Украина уже получает более дальнобойные снаряды для HIMARS, чем первоначально заявлялось.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает liga.net. Более того, Украина может получить от США ракеты ATACMS дальностью до 300 км.

"Что касается HIMARS, о которых вы говорите. Есть определенное понимание, что мы уже начали получать снаряды, которые отправляются намного дальше, чем это было вначале. Будем надеяться, что та дальность, которая нам нужна, в ближайшее время появится на территории нашей страны", — заявил Данилов.

Отметим, тактические ракеты ATACMS могут стать самым дальнобойным оружием в ВСУ, которое позволит накрыть огнем не только оккупированный Крым, но и все приграничные области рф, а также практически всю территорию Беларуси при необходимости. Ныне самым дальнобойным оружием украинских защитников является "Точка-У" с дальностью до 120 км и ракеты GMLRS для HIMARS с дальностью до 84 км.

Куда могут ударить ракеты ATACMS при дальности до 300 км

Справка: тактические ракеты ATACMS — это по сути снаряды, позволяющие вести стрельбу на дистанцию до 300 км. Существует несколько их модификаций, которые отличаются дальностью и точностью. Что именно получат ВСУ от США пока неизвестно.

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Добавим, что HIMARS может запускать одну ракету ATACMS, а РСЗО М270, которые недавно прибыли в Украину, могут запустить 2 подобные ракеты.

Напомним, благодаря РСЗО HIMARS в середине июля украинские защитники ликвидировали представителей руководства военных сил рф.