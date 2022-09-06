"Забув випити пігулки": Байден приголомшив несподіваною заявою про росію

Лідер США не коментував свої слова, але вони вже викликали чималий резонанс у суспільстві

Президент США Джо Байден не погодився із Сенатом США у питанні про визнання росії державою-спонсором тероризму. Сенат закликав Держдеп США визнати росію такою, але у понеділок глава американської держави із цим не погодився.

Про заяву Байдена, що росія не має бути визнана державою-спонсором тероризму, повідомило агентство "Reuters". На такому рішенні наполягала як Україна, так і деякі американські законодавці. росія за такий крок загрожувала розривом зв’язків із США. Від додаткових коментарів американський лідер утримався.

Слова Байдена викликали чималий суспільний резонанс. Звичайні користувачі обурені таким рішенням американського президента і висловлюють своє невдоволення. Частина зазначають, що росія не лише спонсор тероризму, а й сама собою — країна-терорист.

У списку країн-спонсорів тероризму вже є чотири держави, росія могла б стати п’ятою. Таке визнання спричинило б жорсткість санкцій, заборону на експорт оборонної продукції та інші обмеження, у тому числі й фінансові.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська делегація має проблеми з отриманням віз у США на засідання Генасамблеї ООН. Також незабаром має відбутися нова зустріч контактної групи "Рамштайн", на якій США, як очікується, оприлюднять важливе рішення щодо постачання зброї.