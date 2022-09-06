У Білому домі пояснили, чому Байден відмовився визнавати росію країною-спонсором тероризму

У США переконані, що це рішення зашкодить Україні

Слова президента США Джо Байдена про те, що він не вважає за необхідне вносити росію до списку країн-спонсорів тероризму, пов’язані з тим, що якщо це станеться, підтримувати Україну його країні буде складніше.

Як розповіла на брифінгу речник Білого дому Карін Жан-П’єр, внесення росії до цього списку може мати негативні наслідки для України та всього світу.

Зокрема, за її словами, це може призвести до проблем із постачанням допомоги в окремі райони України, нашкодити гуманітарним зусиллям і навіть торкнутися роботи "зернового коридору".

"Це також підірве безпрецедентні багатосторонні умови, які є вкрай дієвими для притягнення до відповідальності путіна, а також підірве нашу здатність підтримувати Україну за столом переговорів", — сказала вона.

При цьому вона зауважила, що санкції, які були введені проти росії з боку США і так майже рівносильні визнанню її країною-терористом і вже мають суттєвий ефект на її економіку.

Нагадаємо, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко у коментарі "Телеграфу" розповів, з чим пов’язані слова Байдена і чому США поки що не готові до такого кроку.