Резонансна заява Байдена щодо росії: ексголова МЗС пояснив, чого бояться США

На думку Володимира Огризка, США поки дійсно не готові визнавати росію країною спонсором-тероризму

На сьогоднішній день США ще не готові до офіційного визнання росії державою-спонсором тероризму з огляду на економічні чинники та торговельні зв'язки американських партнерів з російською стороною. Про це в коментарі "Телеграфу" сказав колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко, коментуючи резонансну відповідь президента США Джо Байдена журналістам щодо оголошення рф терористичною державою.

"Людською мовою це (відповідь Байдена, — ред.) означає, що США поки що не готові до такого кроку. Тому що на превеликий жаль їхніх, американських, партнерів і росію ще пов`язують дуже великі економічні зв`язки. Враховуючи цей момент, Штати поки що не готові оголошувати росію країною-спонсором тероризму. Адже це означатиме, що в даній ситуації повинні вводити санкції, наприклад, проти Німеччини, проти інших країн, які станом на сьогодні досі ще купують російський газ чи нафту. Або взагалі ведуть торгівлю з РФ і т.д. Тобто США до цього не готові, оскільки тоді вони фактично заведуть самі себе в кут, з якого буде дуже важко вийти і пояснити, чому в одних випадках вони вводять санкції проти країн, що ними оголошені терористичними, а в інших випадках не вводять. Тому думаю, що це питання суто економічне, не політичне. Те, що Байден неодноразово називав путіна воєнним злочинцем, говорить само за себе. Мені здається, тут в першу чергу грають роль економічні міркування", — заявив Огризко.

За його словами, теоретично офіційний Вашингтон можливо визнає росію країною-спонсором у тому випадку, коли економічні контакти цивілізованого світу з росією впадуть до нуля, "чи майже до нуля". "Тоді, коли не буде загрози, що оголошення рф країною-терористом загрожуватиме власне економічним інтересам цих країн (партнерів США, — ред.) і що тоді Штати можуть легко цей статус запроваджувати, не боячись, що в такий спосіб будуть власне грати не на користь своїх союзників", — уточнив ексголова МЗС.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден не погодився із Сенатом США у питанні про визнання росії державою-спонсором тероризму. Сенат закликав Держдеп США визнати росію такою, але у понеділок глава американської держави із цим не погодився.

У списку країн-спонсорів тероризму вже є чотири держави — Куба, Іран, Північна Корея та Сирія. росія могла б стати п’ятою. Таке визнання спричинило б жорсткість санкцій, заборону на експорт оборонної продукції та інші обмеження, у тому числі й фінансові.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська делегація має проблеми з отриманням віз у США на засідання Генасамблеї ООН. Також незабаром має відбутися нова зустріч контактної групи "Рамштайн", на якій США, як очікується, оприлюднять важливе рішення щодо постачання зброї.