Резонансное заявление Байдена по поводу россии: экс-глава МИД объяснил, чего боятся США

По мнению Владимира Огрызко, США пока действительно не готовы признавать Россию страной спонсором-терроризмом.

На сегодняшний день США еще не готовы к официальному признанию россии государством-спонсором терроризма, учитывая экономические факторы и торговые связи американских партнеров с российской стороной. Об этом в комментарии "Телеграфу" сказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, комментируя резонансный ответ президента США Джо Байдена журналистам относительно объявления россии террористическим государством.

"На человеческом языке это (ответ Байдена, — ред.) означает, что США пока не готовы к такому шагу. Потому что к большому сожалению их, американских, партнеров и россию еще связывают очень большие экономические связи. Учитывая этот момент, Штаты пока не готовы объявлять россию страной-спонсором терроризма, ведь это будет означать, что в данной ситуации они должны вводить санкции, например, против Германии, против других стран, по состоянию на сегодняшний день еще покупающих российский газ или нефть. из рф и т. д. То есть США к этому не готовы, поскольку тогда они фактически заведут сами себя в угол, из которого будет очень трудно выйти и объяснить, почему в одних случаях они вводят санкции против стран, объявленных террористическими, а в других случаях не вводят. Поэтому думаю, что этот вопрос сугубо экономический, не политический. То, что Байден неоднократно называл путина военным преступником, говорит само за себя. Мне кажется, здесь в первую очередь играют роль экономические соображения", — заявил Огрызко.

По его словам, теоретически официальный Вашингтон, возможно, признает россию страной-спонсором в том случае, когда экономические контакты цивилизованного мира с россией упадут до нуля, "или почти до нуля". "Тогда, когда не будет угрозы, что объявление рф страной-террористом будет угрожать собственно экономическим интересам этих стран (партнеров США, — ред.) и что тогда Штаты могут легко этот статус вводить, не боясь, что таким образом будут собственно играть не на пользу своих союзников", — уточнил экс-глава МИД.

Напомним, ранее президент США Джо Байден не согласился с Сенатом США по вопросу о признании россии государством-спонсором терроризма. Сенат призвал Госдеп США признать россию таковой, но в понедельник глава американского государства с этим не согласился.

В списке стран-спонсоров терроризма уже четыре государства — Куба, Иран, Северная Корея и Сирия. россия могла бы стать пятой. Такое признание повлекло бы за собой жесткость санкций, запрет на экспорт оборонной продукции и другие ограничения, в том числе и финансовые.

Ранее "Телеграф" сообщал, что у российской делегации проблемы с получением виз в США на заседание Генассамблеи ООН. Также в скором времени должна состояться новая встреча контактной группы "Рамштайн", на которой США, как ожидается, обнародуют важное решение по поставкам оружия.