"Показатель отчаяния": в США рассказали, покупала ли россия снаряды в КНДР

В США считают, что ОПК россии сильно пострадал вследствие войны

В США подтвердили, что россия рассматривает возможность закупки боеприпасов у Северной Кореи, однако пока нет никакой информации о том, что такая сделка была заключена.

Как передает ABC, об этом во время брифинга заявил представитель Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Кирби. По его словам "нет свидетельств того, что покупка действительно состоялась", как и нет информации о том, что оружие уже было использовано в Украине.

При этом он отметил, что возможная сделка может включать в себя миллионы боеприпасов к артиллерии и ракет.

Вместе с тем Кирби подчеркнул, что намерение россии закупить снаряды в КНДР, как и закупка БПЛА у Ирана, свидетельствует о проблемах россии.

"Это показатель того, как сильно его (путина, — ред.) оборонно-промышленный комплекс страдает вследствие этой войны, и степень отчаяния, с которым он обращается за помощью в такие страны, как Иран и Северная Корея", — добавил Кирби.

Напомним, что в последнее время россия весьма углубила двухсторонние отношения с Кореей. Более того — в КНДР заявляли о готовности отправить своих рабочих для "восстановления Донбасса".

К слову, само признание Кореей "независимости" ОРДЛО вызвало у официальных представителей Украины весьма яркую негативную реакцию.