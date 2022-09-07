"Показник розпачу": у США розповіли, чи росія купувала снаряди в КНДР

У США вважають, що ОПК росії сильно постраждав внаслідок війни

У США підтвердили, що росія розглядає можливість закупівлі боєприпасів у Північної Кореї, проте поки що немає жодної інформації про те, що така угода була укладена.

Як передає ABC, про це під час брифінгу заявив представник Білого дому з питань нацбезпеки Джон Кірбі. За його словами, "немає свідчень того, що купівля дійсно відбулася", як і немає інформації про те, що зброя вже була використана в Україні.

При цьому він зазначив, що можлива угода може включати мільйони боєприпасів до артилерії і ракет.

Водночас Кірбі наголосив, що намір рф закупити снаряди в КНДР, як і закупівля БПЛА у Ірану, свідчить про проблеми росії.

"Це показник того, наскільки сильно його (путіна — ред.) оборонно-промисловий комплекс страждає внаслідок цієї війни, і ступінь відчаю, з яким він звертається за допомогою до таких країн, як Іран та Північна Корея", — додав Кірбі.

Нагадаємо, що останнім часом росія дуже поглибила двосторонні відносини з Кореєю. Мало того, у КНДР заявляли про готовність відправити своїх робітників для "відновлення Донбасу".

До речі, саме визнання Кореєю "незалежності" ОРДЛО викликало в офіційних представників України дуже яскраву негативну реакцію.