Миллионы снарядов и ракет: россия нашла, у кого купить оружие

Подобный шаг, считают американские эксперты, показывает отчаяние Кремля

Недавняя закупка россией беспилотных аппаратов у Ирана вызвала бурное обсуждение среди представителей цивилизованного мира. Почти сразу вслед за этим американская разведка решила удивить еще одним решением Москвы: на этот раз за вооружением страна-агрессор обратилась к Северной Корее. Напомним, что КНДР стала одной из немногих стран мира, которая поддержала путинский режим и признала "независимость" ОРДЛО.

Что же рф пришлось закупать в "королевстве" Ким Чен Ина, подробно рассказало издание The New York Times. Журналисты подчеркивают, что данных разведки не так много, однако они свидетельствуют о крупных проблемах российского правительства.

Главная причина, по которой россия могла решиться на подобный шаг, — мировая изоляция и невозможность закупать оружие или детали к нему у других стран. К тому же экономические удары Запада по российской экономике не прошли даром. Сейчас Москва неспособна наладить отечественное производство даже простейшего оружия, которое бы в короткие сроки заменило уничтоженное точными ударами ВСУ.

По данным разведки США, россия могла закупить у КНДР ракеты малой дальности, а также сотни артиллерийских снарядов. Если более точно, то это ракеты типа "Катюша", а также 152-миллиметровые боеприпасы. Однако особой технологичностью разработки Пхеньяна не отличаются. Не исключается и то, что Северная Корея может поставить рф и другое военное оборудование в ближайшем будущем.

Впрочем, аналитик Института изучения войны Мейсон Кларк считает, что в Кремле должны быть обеспокоены необходимостью сотрудничать с Ким Чен Ыном, ведь это может иметь свои плохие последствия.

Напомним, что в последнее время россия весьма углубила двухсторонние отношения с Кореей. Более того — в КНДР заявляли о готовности отправить своих рабочих для "восстановления Донбасса".

К слову, само признание Кореей "независимости" ОРДЛО вызвало у официальных представителей Украины весьма яркую негативную реакцию.