"Намагаємося закінчити": путін вразив черговою цинічною заявою про війну

На думку путіна, війна в Україні може лише зміцнити позиції росії — як усередині країни, так і у світі

Російський диктатор володимир путін, який, ймовірно, більше не може контролювати власних силовиків як раніше, тепер ще більше втрачає зв’язок з реальністю. Під час Східного економічного форуму, що проходить 7 вересня у Владивостоці, він повторив тезу про те, що росія нібито не розпочинала війну з Україною, а лише намагається її закінчити. При цьому надалі у виступі він сам собі фактично суперечить.

Інформацію повідомляє "Телеграф", посилаючись на росЗМІ. За словами лідера Кремля, армія рф нині активно зайнята "звільненням" Донбасу, який нібито протягом восьми років зазнавав обстрілів виключно української сторони. Про провокації, спроби захопити росією ще більше території та інших порушених правил ведення війни путін вважав за краще замовчати.

"Ми нічого не розпочали з погляду військових дій, а намагаємося лише закінчити, — заявив російський президент. — Почали бойові дії після державного перевороту в Україні в 2014 році ті, хто не хотів нормального мирного розвитку і прагнув придушення власного народу, проводячи одну військову операцію за іншою та піддаючи геноциду людей, які проживали на Донбасі, протягом восьми років".

Цікаво, що одразу після цього путін заявив, що російське керівництво усвідомлено схвалило рішення про вторгнення в Україні. Свої дії він виправдовує тим, що росія нібито втомилася від спроб знайти мирну розв’язку ситуації та діяла "дзеркально" по відношенню до "потенційного супротивника". Під час своєї промови путін навіть побоюється вимовити слово "Україна", постійно обминаючи його за допомогою інших конструкцій.

Також політик заявив, що обов'язок росіян — це допомога жителям Донбасу, а тому вони мають намір виконувати його "до кінця". До кінця фінансової подушки бюджету, людей в армії або наявного озброєння — путін не уточнював.

Додамо, що крім цього владимир путін переконаний: посія через війну нічого не втратить, а лише зміцнить свій суверенітет.

"Безумовно, відбувається якась поляризація — як у світі, так і всередині країни, — зазначив російський диктатор, додавши, що це лише на користь: — Все шкідливе і непотрібне, все, що нам заважає, буде відторгнуте. Ми набиратимемо обертів і темпів. розвитку, адже сучасний розвиток може бути заснований лише на суверенітеті".

Перед цим він розкритикував виконання "зернових угод", які Україна укладала з Туреччиною та представниками ООН. Главі Кремля не подобається, що більшість суховантажів із злаковими йде до країн Європи, а не Африки.

Також "Телеграф" розповідав, що нещодавно говорив путін про війну в Україні, і чому його мова тіла видала не надто райдужні для політика сигнали.