Геть поганий: путін знову поміркував про війну і вразив зовнішнім виглядом (відео)

кремлівський диктатор виступив публічно і виглядав та звучав при цьому вкрай кепсько

Тим, що путін верзе гарячкові дурниці про причини свого загарбницького кривавого воєнного вторгнення в Україну, уже нікого не здивуєш. Ці заяви хоч і слухають, всерйоз їх уже мало хто аналізує. А от мова тіла кремлівського диктатора являє собою чималий суспільний інтерес, адже може видавати нові таємниці щодо погіршення його здоров’я – а на смерть путіна чекає дуже багато людей. І от, під час екологічного форуму на Камчатці російський диктатор вибив два з двох: і намолов чергової маячні, і виглядав та поводився при цьому дуже обнадійливо.

Насамперед ситуацію на Донбасі путін назвав трагедією, передає телеграм-канал "Смотри". Але причиною назвав "результат діяльності націоналістичного неонацистського режиму, який у 2014 році силою захопив владу, а потім (затем) розвернув бойові дії на Донбасі". Традиційно звинуватив він Україну у проведенні "двох крупних воєнних операцій з використанням важкої артилерії, авіації, техніки важкої і так далі". Свої буцімто спроби "розв’язати проблему мирним шляхом" путін назвав провальними "через позицію київського режиму". Тобто нічого нового по суті, крім свого звичного "самі винуваті" не сказав.

А от зовнішній вигляд путіна при цьому був дуже красномовним. Окрім стандартної зіщуленої пози, наче у нього болить одночасно все, і вже баченого раніше смикання ногами, диктатор вразив станом обличчя. На місце одутлості, яку пов’язували зі зловживанням ботоксом та філерами, прийшло помітне почервоніння обличчя – путін вкрився плямами, схожими на плями від підвищеного тиску. Його запалі очі теж почервоніли і блищали, як від підвищенної температури. Окрім того, він кашляв і затинався, зокрема не впорався зі словом "артилерія". А ще завжди такий самовпевнений путін говорив тихіше, ніж зазавичай, а його голос хрипів.

Як писав раніше "Телеграф", кремлівські прислужники, щоби підтримати здоров’я путіна, контролюють у бункері, де він ховається, все аж до стану повітря. Це добре корелює зі словами лікаря Євгена Комаровського, який стверджує – не варто сподіватись на швидку смерть путіна саме через те, що його життя тягнутимуть до останнього засобами сучасної медицини.