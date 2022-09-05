Рус

Геть поганий: путін знову поміркував про війну і вразив зовнішнім виглядом (відео)

Автор
Юлія Потерянко Юлія Потерянко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Під час виступу на Камчатці путін виглядав напівживим
Під час виступу на Камчатці путін виглядав напівживим

кремлівський диктатор виступив публічно і виглядав та звучав при цьому вкрай кепсько

Тим, що путін верзе гарячкові дурниці про причини свого загарбницького кривавого воєнного вторгнення в Україну, уже нікого не здивуєш. Ці заяви хоч і слухають, всерйоз їх уже мало хто аналізує. А от мова тіла кремлівського диктатора являє собою чималий суспільний інтерес, адже може видавати нові таємниці щодо погіршення його здоров’я – а на смерть путіна чекає дуже багато людей. І от, під час екологічного форуму на Камчатці російський диктатор вибив два з двох: і намолов чергової маячні, і виглядав та поводився при цьому дуже обнадійливо.

Насамперед ситуацію на Донбасі путін назвав трагедією, передає телеграм-канал "Смотри". Але причиною назвав "результат діяльності націоналістичного неонацистського режиму, який у 2014 році силою захопив владу, а потім (затем) розвернув бойові дії на Донбасі". Традиційно звинуватив він Україну у проведенні "двох крупних воєнних операцій з використанням важкої артилерії, авіації, техніки важкої і так далі". Свої буцімто спроби "розв’язати проблему мирним шляхом" путін назвав провальними "через позицію київського режиму". Тобто нічого нового по суті, крім свого звичного "самі винуваті" не сказав.

А от зовнішній вигляд путіна при цьому був дуже красномовним. Окрім стандартної зіщуленої пози, наче у нього болить одночасно все, і вже баченого раніше смикання ногами, диктатор вразив станом обличчя. На місце одутлості, яку пов’язували зі зловживанням ботоксом та філерами, прийшло помітне почервоніння обличчя – путін вкрився плямами, схожими на плями від підвищеного тиску. Його запалі очі теж почервоніли і блищали, як від підвищенної температури. Окрім того, він кашляв і затинався, зокрема не впорався зі словом "артилерія". А ще завжди такий самовпевнений путін говорив тихіше, ніж зазавичай, а його голос хрипів.

Як писав раніше "Телеграф", кремлівські прислужники, щоби підтримати здоров’я путіна, контролюють у бункері, де він ховається, все аж до стану повітря. Це добре корелює зі словами лікаря Євгена Комаровського, який стверджує – не варто сподіватись на швидку смерть путіна саме через те, що його життя тягнутимуть до останнього засобами сучасної медицини.

Теги:
#Здоров'я #Володимир Путін