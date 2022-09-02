"Що це з ногами?": путін відзначився дивною поведінкою на людях (відео)

Диктатор знову відзначився дивною поведінкою

Російський кривавий диктатор володимир путін останнім часом демонструє дива в поведінці, а на його мимовільні рухи руками та ногами все частіше впадає в око.

Цього разу російський журналіст Ілля Барабанов звернув увагу на те, що путіну було дуже складно всидіти на стільці під час виступу перед школярами у Калінінграді на честь 1 вересня.

"А що в нього з ногами відбувається? Йому не п’ять років", — написав він.

Барабанов зазначив, що такі дива у поведінці явно повинні мати якесь медичне пояснення.

Користувачі мережі своєю чергою почали ділитися припущеннями про те, що стало причиною такої дивної поведінки російського диктатора, серед яких шизофренія, синдром неспокійних ніг і банальне бажання сходити в туалет.

Як повідомлялося раніше, у пресі існує маса конспірологічних теорій і чуток про те, що у путіна можна спостерігати чи не весь перелік захворювань, проте всі вони об’єднані тим, що у них не вистачає доказів.

Наприклад, про одну хворобу у путіна говорив відомий український лікар Євген Комаровський, проте він не радив сподіватися, що вона доб’є кривавого диктатора.