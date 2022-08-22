Чи помирає путін від раку та інших хвороб? ЗМІ проаналізували поширені докази

У пресі циркулює чимало інформації про стан російського диктатора, але практично вся вона бездоказова

В пресі існує маса спекуляцій, конспірологічних теорій і навіть масштабних розслідувань щодо стану здоров’я рашистського диктатора володимира путіна. Всіх їх об’єднує одне – брак достовірних доказів, які підтверджували би подану інформацію.

На це вказав журналіст видання The Kyiv Independent Олег Сухов. Він нагадав, що із тих, хто близько спілкувався з диктатором, досить однозначно про стан його здоров’я висловився режисер Олівер Стоун, який знімав його для своїх документальних фільмів. Він повідомив, що у путіна рак у стадії ремісії. Пізніше ці слова підтвердив керівник української військової розвідки Кирило Буданов. Сухов вказує, що жоден із них не надав доказів своїх слів.

Непрямим доказом того, що у кремлівського карлика дійсно проблеми зі здоров’ям, можна вважати те, що він від початку пандемії Covid-19 перестав з’являтись на зустрічах особивсто, довгий час спілкувався зі своїми гостями через величезний стіл і уникав рукостискань. Те, що це пов’язано з хворобливим станом путіна, підтвердив російський опозиційний журналіст і автор книжки ""Вся кремлівська рать" Михайло Зигар у своїй колонці для New York Times. Він також пов’язав період довгої ізоляції автократа з його рішенням напасти на Україну. Як зазначає Сухов, на цій інформації почав паразитувати російський політолог із сумнівною репутацією Валерій Соловей та інші подібні йому люди.

Щодо даних американської розвідки, яка теж намагається встановити деталі медичної картки путіна, журналіст висловився, що вони цілком можуть бути хибними. Розвідка у засекреченому звіті, який зрештою сплив у ЗМІ, вказувала, що у квітні путін пройшов курс лікування від раку. Сухов нагадав, що спецслужби США помилялись щодо наявності у Саддама Хусейна зброї масового ураження та стану здоров’я лідера "Аль-Кайди" Усами бен Ладена. Це не кажучи вже про те, що у Вашингтоні очікували, що Київ впаде за кілька днів після вторгненні росіня. До того ж оглядач нагадав слова голови ЦРУ Вільяма Бернса, який всупереч цим інсайдам публічно назвав російського диктатора "занадто здоровим".

Згадав Сухов і дані розслідування видання "Проект" про те, що за путіним всюди їздить команда лікарів, включно із онкологом та отоларингологом, що може вказувати на те, що вони відстежують у нього перебіг раку щитоподібної залози. За словами журналіста, це все може аналогічним чином вказувати на патологічну занепокоєність диктатора своїм здоров’ям, поєднану з його старечим віком – у жовтні путіну виповниться 70 років. Сухов також навів слова Майка Мірера – невропатолога з Нью-Йорка, який вказав, що онкологічні захворювання притаманні соціальній групі, до якої належить російський автократ – пострадянських чоловіків, більшість із яких дотримувалися нездорового харчування. Однак Мірер наголосив, що розраховувати на швидку природну смерть диктатора не варто: "Він не схожий на людину, яка завтра помре".

Як повідомляв "Телеграф", одну хворобу припустив у путіна відомий український лікар Євген Комаровський, однак теж не радив сподіватись, що вона доб’є кривавого диктатора.