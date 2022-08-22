Умирает ли пути от рака и других болезней? СМИ проанализировали распространенные доказательства

В прессе циркулирует немало информации о состоянии российского диктатора, но практически вся она бездоказательна

В прессе существует масса спекуляций, конспирологических теорий и даже масштабных расследований о состоянии здоровья рашистского диктатора владимира путина. Всех их объединяет одно – нехватка достоверных доказательств, подтверждающих представленную информацию.

На это указал журналист издания The Kyiv Independent Олег Сухов. Он напомнил, что из близких общавшихся с диктатором достаточно однозначно о состоянии его здоровья высказался режиссер Оливер Стоун, который снимал его для своих документальных фильмов. Он сообщил, что у путина рак в стадии ремиссии. Позже эти слова подтвердил руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов. Сухов указывает, что ни один из них не предоставил доказательств своих слов.

Косвенным доказательством того, что у кремлевского карлика действительно проблемы со здоровьем, можно считать то, что он с начала пандемии Covid-19 перестал появляться на встречах лично, долгое время общался со своими гостями из-за огромного стола и избегал рукопожатий. То, что это связано с болезненным состоянием путина, подтвердил российский оппозиционный журналист и автор книги "Вся кремлевская рать" Михаил Зыгарь в своей колонке для New York Times, который также связал период долгой изоляции автократа с его решением напасть на Украину. Как отмечает Сухов, на этой информации начал паразитировать российский политолог с сомнительной репутацией Валерий Соловей и другие подобные ему люди.

Относительно данных американской разведки, которая тоже пытается установить детали медицинской карты путина, журналист высказался, что они вполне могут быть ложными. Разведка в засекреченном отчете, который в конце концов всплыл в СМИ, указывала, что в апреле путин прошел курс лечения от рака. Сухов напомнил, что спецслужбы США ошибались относительно наличия у Саддама Хусейна оружия массового поражения и состояния здоровья лидера "Аль-Кайды" Усамы бен Ладена. Это не говоря уже о том, что в Вашингтоне ожидали, что Киев падет через несколько дней после вторжения россиянина. К тому же обозреватель напомнил слова главы ЦРУ Уильяма Бернса, который вопреки этим инсайдам публично назвал российского диктатора "слишком здоровым".

Вспомнил Сухов и данные расследования издания "Проект" о том, что за путиным повсюду ездит команда врачей, включая онколога и отоларинголога, что может указывать на то, что они отслеживают у него течение рака щитовидной железы. По словам журналиста, это все может аналогичным образом указывать на патологическую обеспокоенность диктатора своим здоровьем, соединенную с его старческим возрастом – в октябре путинк исполнится 70 лет. Сухов также привел слова Майка Мирера – невропатолога из Нью-Йорка, указавшего, что онкологические заболевания присущи социальной группе, к которой принадлежит российский автократ – постсоветских мужчин, большинство из которых придерживались нездорового питания. Однако Мирер подчеркнул, что рассчитывать на скорую естественную смерть диктатора не стоит: "Он не похож на человека, который завтра умрет".

Как сообщал "Телеграф", одну болезнь допустил у путина известный украинский врач Евгений Комаровский, однако тоже не советовал надеяться, что она добьет кровавого диктатора.