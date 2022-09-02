"Что это с ногами?": путин отличился странным поведением на людях (видео)
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Диктатор вновь отличился странным поведением
Российский кровавый диктатор владимир путин в последнее время демонстрирует странности в поведении, а на его непроизвольные движения руками и ногами все чаще бросаются в глаза.
На этот раз российский журналист Илья Барабанов обратил внимание на то, что путину было очень сложно усидеть на стуле во время выступления перед школьниками в Калининграде в честь 1 сентября.
"А что у него с ногами происходит? Ему же не пять лет", — написал он.
Барабанов отметил, что такие странности в поведении явно должны иметь какое-то медицинское объяснение.
Пользователи сети в свою очередь начали делиться предположениями о том, что же стало причиной столь странного поведения российского диктатора, среди которых шизофрения, синдром беспокойных ног и банальное желание сходить в туалет.
Как сообщалось ранее, в прессе существует масса конспирологических теорий и слухов о том, что у путина можно наблюдать чуть ли не весь перечень заболеваний, однако все они объединены тем, что у них не хватает доказательств.
Например, об одной болезни у путина говорил известный украинский врач Евгений Комаровский, однако он не советовал надеяться, что она добьет кровавого диктатора.