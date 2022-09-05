путін втрачає контроль над силовиками: Піонтковський назвав дві ознаки

Російська сторона суттєво погіршила стосунки з Чечнею та Ізраїлем

На тлі останніх заяв про те, що глава Чечні Рамзан Кадиров хоче покинути свій пост й перебратися у Москву, а також конфронтації російської влади з Ізраїлем через агенцію "Сохнут" політологи припускають, що російський диктатор володимир путін втрачає контроль над ситуацією в країні.

Про це у понеділок, 5 вересня, написав російський опозиційний політолог Андрій Піонтковський у власному Twitter-акаунті.

"Два цікаві індикатори втрати контролю путіна над російськими силовиками. Він уже не може модерувати їхню ненависть до Ізраїлю. А ще вони планують витягнути Кадирова до Москви й вбити його там. Обіс**вшись на Українському фронті, вони вимагають відкрити ще Єврейський та Чеченський", — написав Піонтковський.

Варто зазначити, що заява Піонтковського прозвучала на тлі того, що російська влада у судовому порядку заборонила діяльність "Єврейського агентства для Ізраїля" ("Сохнут"), а потім ще й закликала не драматизувати цей момент. Такий крок з боку РФ розцінили як прояв антисемітизму та спробу тиску на Ізраїль, а відверта насмішка з боку представників російської влади, зокрема, глави МЗС РФ Сергія Лаврова, який відзначився висловами: "Мудрий єврейський народ говорить, що найзапекліші антисеміти, як правило, євреї", а також "У сім'ї не без виродків", як у нас кажуть", — значно погіршила ситуацію.

Примітно, що на цьому проблеми у російському суспільстві не завершилися, адже глава Чечні Рамзан Кадиров націлений отримати посаду голови Росгвардії. У цьому запідозрили натяк на те, що це дасть йому можливість зайнятися "зачисткою" окупованих територій та взяти під контроль ситуацію в самій РФ. А методи чеченців, як відомо, вкрай зухвалі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Раді нацбезпеки Білого дому заявили, що жодних натяків на те, що вище політичне керівництво рф і сам диктатор путін готові піти на "мирову" з Україною поки немає. Очільник Кремля навпаки — лише прагне затягти нинішній воєнний конфлікт.