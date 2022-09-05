путин теряет контроль над силовиками: Пионтковский назвал два признака

Российская сторона существенно ухудшила отношения с Чечней и Израилем

На фоне последних заявлений о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров хочет покинуть свой пост и перебраться в Москву, а также конфронтации российских властей с Израилем из-за агентства "Сохнут" политологи предполагают, что российский диктатор владимир путин теряет контроль над ситуацией в стране.

Об этом в понедельник, 5 сентября, написал российский оппозиционный политолог Андрей Пионтковский в собственном Twitter-аккаунте.

"Два интересных индикатора потери контроля путина над российскими силовиками. Он уже не может модерировать их ненависть к Израилю. А еще они планируют вытащить Кадырова в Москву и убить его там. Обос**ившись на Украинском фронте, они требуют открыть еще Еврейский и Чеченский", – написал Пионтковский.

Следует отметить, что заявление Пионтковского прозвучало на фоне того, что российские власти в судебном порядке запретили деятельность "Еврейского агентства для Израиля" ("Сохнут"), а затем еще и призвали не драматизировать этот момент. Такой шаг со стороны РФ расценили как проявление антисемитизма и попытку давления на Израиль. А откровенная насмешка со стороны представителей российских властей, в частности, главы МИД РФ Сергея Лаврова, отличившегося выражениями: "Мудрый еврейский народ говорит, что самые ожесточенные антисемиты, как правило, евреи", а также "В семье не без уродов", как у нас говорят", — значительно ухудшила ситуацию

Примечательно, что на этом проблемы в российском обществе не завершились, ведь глава Чечни Рамзан Кадыров нацелен на должность главы Росгвардии. В этом заподозрили намек на то, что это позволит ему заняться "зачисткой" оккупированных территорий и взять под контроль ситуацию в самой РФ. А методы чеченцев, как известно, крайне дерзкие.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Совете нацбезопасности Белого дома заявили, что никаких намеков на то, что высшее политическое руководство россии и сам диктатор путин готовы пойти на "мировую" с Украиной пока нет. Глава Кремля наоборот — только стремится затянуть нынешний военный конфликт.