Кадыров метит на пост главы Росгвардии: журналист объяснил, чем это грозит

Есть вероятность, что глава Чечни не получит федеральную должность

Глава Чечни рамзан кадыров, который накануне объявил о том, что раздумывает о том, чтобы оставить свой пост, может получить должность руководителя Росгвардии. Это даст ему возможность заняться "зачисткой" оккупированных территорий и взять под контроль ситуацию в самой россии.

Как сообщил в своем телеграм-канале шеф-редактор издания OBOZREVATEL Орест Сохар, если кадыров получит должность главы Росгвардии, то он станет главным "полицаем" страны и займется разгоном митингов и преследованием неугодных, но также не повезет и жителям оккупированных территорий.

"Кадыров и его прихвостни – плохие воины, но склонны к жестокости. Оппонентов кадырова часто убивали, в Чечне пытки и похищения – обыденность. Очевидно, именно эту практику путин стремится распространить на всю россию в период, когда антивоенные, антикремлевские настроения и социальные протесты будут расти", — отметил он.

В настоящее время главой Росгвардии является виктор золотов, однако в СНБО уверены, что он хочет занять место главы российского минобороны. Однако Сохар отмечает, что мечты кадырова могут остаться мечтами, если путин опомнится и не станет давать федеральную власть человеку, у которого и так есть персональная армия.

Напомним, информация о том, что кадырова могут назначить на пост главы Росгвардии появилась сразу же после его видеообращения, в котором он намекнул, что намерен покинуть свой пост.