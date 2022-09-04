Кадиров мітить на посаду голови Росгвардії: журналіст пояснив, чим це загрожує

Є ймовірність, що голова Чечні не отримає федеральної посади

Глава Чечні рамзан кадиров, який напередодні оголосив про те, що роздумує про те, щоб залишити свою посаду, може отримати посаду керівника Росгвардії. Це дасть йому можливість зайнятися "зачисткою" окупованих територій та взяти під контроль ситуацію в самій росії.

Як повідомив у своєму телеграм-каналі шеф-редактор видання OBOZREVATEL Орест Сохар, якщо кадиров отримає посаду голови Росгвардії, то він стане головним "поліцаєм" країни та займеться розгоном мітингів і переслідуванням неугодних, але також не пощастить і жителям окупованих територій.

"Кадиров та його посіпаки – погані воїни, але схильні до жорстокості. Опонентів кадирова часто вбивали, у Чечні тортури та викрадення – буденність. Очевидно, саме цю практику путін прагне поширити на всю росію в період, коли антивоєнні, антикремлівські настрої та зростати", — зазначив він.

Наразі головою Росгвардії є віктор золотов, однак у РНБО впевнені, що він хоче зайняти місце глави російського міноборони. Однак Сохар зазначає, що мрії кадиров можуть залишитися мріями, якщо путін схаменеться і не даватиме федеральну владу людині, у якої й так є персональна армія.

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Нагадаємо, інформація про те, що кадирова можуть призначити на посаду голови Росгвардії з’явилася відразу після його відеозвернення, в якому він натякнув, що має намір залишити свою посаду.