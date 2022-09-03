Кадиров іде? У ЗМІ розповіли про майбутнє голови Чечні

Можливо, чиновник продовжить свою кар’єру в силових структурах.

Глава Чечні Рамзан Кадиров, який раніше заявив про те, що має намір піти зі своєї посади і вирушити в "тривалу відпустку", може насправді отримати іншу посаду.

Як повідомляє Медуза з посиланням на наближені до адміністрації російського диктатора джерела, Кадиров може незабаром здобути керівну посаду в одній із силових структур.

"Рамзан Кадиров може обійняти керівну посаду в Росгвардії", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 3 вересня Кадиров оприлюднив у своєму телеграм-каналі відеозапис, в якому натякнув, що має намір залишити посаду голови Чечні. Причин такого рішення він не назвав, проте натякнув на те, що став "надто старим" і намагатиметься зробити так, щоб піти вчасно.

Як повідомлялося раніше, наприкінці травня стало відомо, що в керівництві кремля зростає невдоволення Кадировим через те, що він дозволяє собі критикувати високопосадовців, а також виявляє високу медійну активність.

Крім того, 1 вересня він відзначився досить різким висловлюванням у бік самої Росії після того, як суд визнав екстремістською одну з головних книг ісламу "Сахіх аль-Бухарі".