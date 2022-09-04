Чи планує путін припинити війну проти України? У Білому домі дали чітку відповідь

У Кремлі все ще не усвідомили, що зазнають поразку за поразкою

В останні тижні Україна знову все частіше почала чути про ймовірність мирних переговорів із Росією щодо закінчення повномасштабної війни. Втім, на думку координатора стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі, жодних натяків на те, що вище політичне керівництво рф і сам диктатор путін готові піти на "мирову", поки немає. Очільник Кремля навпаки — лише прагне затягти нинішній воєнний конфлікт.

Про це американський політик розповів в ефірі російського опозиційного телеканалу "Дождь". Кірбі переконаний, що багато в чому нинішня війна залежить від бажання володимира путіна її продовжувати, і воно, на жаль, нікуди не зникло.

За даними розвідки Штатів та іншими ознаками, Москва зараз максимально далека від рішення припинити війну проти України і зупинити загибель безлічі мирних людей. При цьому в Кремлі продовжують годувати російський народ пропагандою та дезінформацією про те, що їхня країна нібито воює проти США та НАТО. Кірбі ж підкреслив — путін воює саме проти України.

"Він міг би закінчити війну хоч сьогодні, якби погодився вивести свої війська і добровільно сісти із Зеленським за стіл переговорів, щоб обговорити завершення цього конфлікту", — підкреслив політик, додавши, що при цьому Зеленський ще й міг би вирішувати — чи є сенс у подібному діалозі.

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Однак поки що в планах російського диктатора — сіяти смерть і хаос в Україні, воюючи переважно з мирним населенням, яке регулярно страждає від атак окупантів. Джон Кірбі не виключив, що серед задумів Кремля може бути просування армії вглиб нашої країни, продовження окупації Донбасу, східних та південних областей.

"Нічого з того, що ми спостерігаємо сьогодні, не дозволяє нам плекати будь-які надії на те, що він [путін] готовий припинити цю війну", — резюмував американець.

При цьому путін за півроку повномасштабної війни з Україною зазнав значних психологічних змін. Насамперед вони стосуються неможливості затвердити свою колишню перевагу, яка раніше досягалася за рахунок більш-менш реальних перемог. Тепер доводиться задовольнятися лише вигаданими пропагандистами.

Також "Телеграф" розповідав, що зараз про можливі переговори з росією думає український президент Володимир Зеленський.