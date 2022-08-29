"Це алігатор": Зеленський висловився про переговори з росією (відео)

Президент нагадав, що Україна вже домовлялася із росією після захоплення Криму

Наразі Україна не збирається сідати за стіл переговорів із росією, бо шукати мирного рішення у кремлі не готові.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час звернення до учасників Стратегічного форуму, що відбувався у словенському місті Блед.

Він нагадав, що у 2014 році, коли росія захопила Крим, світ пропонував Україні знайти мирне рішення, після чого була окупована і частина Донбасу. Вогонь тоді вдалося припинити підписання "мінських домовленостей", проте через вісім років росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, розповів глава держави.

"Це просто алігатор з ненаситним почуттям голоду до всього чужого. Як би ви з ними не говорили сьогодні, вони все одно за пів року прийдуть за іншою частиною нашої території", — сказав Зеленський.

При цьому він додав, що у росії публічно брешуть про те, що хочуть переговорів з Україною, адже насправді у кремлі до них не готові.

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Нагадаємо, Зеленський під час зустрічі з президентом Туреччини та генсеком ООН у Львові 18 серпня заявляв, що поновлення переговорного процесу з росією може відбутися лише після виведення окупаційних сил з усієї території України.