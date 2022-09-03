Зустрілися кожен із гіршим своїм кошмаром: психолог про зміни у свідомості Зеленського та путіна під час війни

Жоден із президентів не очікував такого різкого повороту долі у своєму житті

Лідери України та росії за півроку війни пройшли суттєву особистісну трансформацію, змінивши сприйняття зовнішнього світу, а також своєї ролі у ньому.

Про це пише у колонці для "Телеграфа" віце-президент Асоціації політичних психологів України Світлана Чуніхіна.

Весь сенс влади для путіна, на її думку, завжди зводився до контролю та досягення переваги. З роками йому на міжнародній арені зустрічалося дедалі менше політичних лідерів, за ким він міг би визнати вищу силу.

Однак за останні півроку путін зіткнувся з неможливістю досягти звичного стану переваги. Більше того, він стоїть на межі жахливого приниження – для себе та країни загалом. Ситуація посилюється тим, що автори цього приниження – глибоко зневажені путіним західні політики та українці, яких він послідовно розлюднював в очах громадської думки. Такий різкий розворот у сприйнятті себе — ще вчора я був цар гори, а зараз нікчема — рівнозначний особистісній катастрофі.

Щоб "пом’якшити удар" по своїй психіці, кремлівський фюрер неусвідомлено (або усвідомлено) розриває всі зв’язки з реальністю, занурюючись у світ своїх фантазій — про місце росії в історії світу, про своє місце в історії росії і т.п.

У свою чергу Володимир Зеленський, який мислив себе президентом миру став президентом війни. Зустріч із трагедією такого масштабу, яка торкнулася всього світу, але зачепила українського президента особисто і глибоко – не могла не змінити його хоча б на тому самому рівні самосприйняття.

Однак повна картина трансформацій, що відбулися і відбуваються із Зеленським, на думку психолога, відкриється пізніше. Його випробування ще не закінчено.

Також український президент проходить випробування раптовою всесвітньою славою та популярністю.

"І ще невідомо, яке з них матиме тяжчі наслідки", — пише Світлана Чуніхіна.

Нагадаємо, що наслідком чергової зміни у свідомості путіна стала його теза про якийсь "антиросійський анклав" в Україні – і це вже не перша зміна за півроку.