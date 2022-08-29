"Влада кремля висить на волосині": таролог заявила, що справжній путін вже помер

Дожити до весни путінський двійник не зможе

Кривавий російський лідер володимир путін, про стан здоров’я якого останнім часом ходить чимало розмов вже давно помер. Що стосується його двійника, який вже давно грає роль диктатора, то він може відправитися на той світ вже цієї зими.

Відповідну інформацію повідомила переможниця 15-го сезону Битви екстрасенсів Яна Пасинкова, відзначивши, що розклад таро показав їй, що псевдоглава російського кремля "висить на волосині", тож, скоріше за все, прийдешню зиму він не переживе.

Таролог переконана, що справжнього володимира путіна вже давно немає серед живих.

"путін помер, я це знаю вже давно. У нього по картах Місяць і десяток пентаклів. Це означає вкрадену долю. Перед нами його двійник, мабуть. Можна сприймати це як прямо, і метафорично. Але точно скажу одне – той, хто зараз грає роль путіна, втрачає владу, і зиму він не переживе", — пояснила Пасинкова.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як військовий журналіст Аркадій Бабченко прокоментував стан здоров'я російського диктатора володимира путіна, відзначивши, що по нинішнім міркам президента рф можна вважати "молодим" і на швидку смерть політика українцям розраховувати не варто.