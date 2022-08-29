"Власть кремля висит на волоске": таролог заявила, что настоящий путин уже умер

Дожить до весны путинский двойник не сможет

Кровавый российский лидер владимир путин, о состоянии здоровья которого в последнее время ходит немало разговоров уже давно умер. Что касается его двойника, который уже давно играет роль диктатора, то он может отправиться на тот свет уже этой зимой.

Соответствующую информацию сообщила победительница 15-го сезона Битвы экстрасенсов Яна Пасинкова, отметив, что расписание таро показало ей, что псевдоглава российского кремля "висит на волоске" поэтому скорее всего, грядущую зиму он не переживет.

Таролог убеждена, что настоящего владимира путина уже давно нет в живых.

"путин умер, я это знаю уже давно. У него по картам Луна и десяток пентаклей. Это означает украденную судьбу. Перед нами его двойник, пожалуй. Можно воспринимать это как прямо, так и метафорически. Но точно скажу одно – тот, кто сейчас играет роль путина, теряет власть, и зиму он не переживет", — пояснила Пасынкова.

Ранее "Телеграф" сообщал, как военный журналист Аркадий Бабченко прокомментировал состояние здоровья российского диктатора владимира путина, отметив, что по нынешним меркам президента россии можно считать "молодым" и на скорую смерть политика украинцам рассчитывать не стоит.