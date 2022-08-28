Умирать не собирается: журналист удивил прогнозом насчет здоровья путина

Вполне вероятно, что смерть диктатора не будет столь быстрой, как на это надеются многие украинцы

Российский лидер владимир путин, о состоянии здоровья которого ходит немало разговоров, может быть вполне здоровым для своего возраста. По словам военного журналиста Аркадия Бабченко, ранее бежавшего из рф, возраст главы Кремля (осенью 2022-го исполняется 70 лет) на данный момент считается весьма "молодым", так что на скорую смерть политика украинцам лучше не рассчитывать. Интересно, что такой расклад Бабченко видит, несмотря на наличие слухов о множестве физических и психологических болячек у путина.

О состоянии кремлевского диктатора журналист рассказал в интервью изданию "Гордон". Бабченко считает, что и украинцам, и адекватным россиянам следует смириться с тем, что вся россия сейчас психически нездорова, а путин и его поведение — всего лишь следствие общего состояния государства.

По его мнению, сам российский президент чувствует себя весьма хорошо, как на свой практически 70-летний возраст, и работоспособность сохранит на еще продолжительное время.

"путину 70 лет. Мужик он, в общем-то, довольно молодой, по меркам XXI века. Здоровье у него вообще великолепное – лет 10–15 он еще проживет, — уверен Аркадий Бабченко. — россия с ума сошла окончательно, но вот надо понимать, что как минимум лет 10–15 у нас на границах будет с полностью уехавшей головой фашистское государство с недофюрером во главе".

При этом он не исключает, что соседняя страна продолжит попытки нападения на Украину, ведь в Кремле имеют прежние стратегические планы насчет создания новой империи или же СССР 2.0.

Интересно, что в украинской разведке тем временем убеждены, что владимир путин все же имеет серьезные проблемы со здоровьем. Правда, загвоздка в том, что прогнозов насчет его гибели пока правоохранители давать не готовы.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, что могут делать в Кремле для поддержания образа самого неуязвимого лидера в лице путина.