Некорректные движения конечностей путина могут свидетельствовать о наличии серьезной болезни

В последнее время внешний вид российского диктатора владимира путина дает толчки для предположений касаемо наличия у него ряда серьезных заболеваний. Кроме целого букета вероятных болезней президента рф, кровавому политику приписывают и болезнь Паркинсона, которая заметно сказывается на подвижности его конечностей. В частности, странное шествие и неподвижность правой руки путина эти слухи только подтверждают.

Как пишет издание "НВ", на симптомы болезни Паркинсона может указывать тремор правой руки, который российский диктатор пытается скрыть от посторонних глаз. По мнению врача-невролога Александра Щебета, подобная дрожь конечностей и "непослушание" одной из сторон тела также может быть следствием рака или инсульта.

На то, что президент россии может иметь паркинсонизм указывает его визит на Каспийский саммит в Иране, где он неуклюже спрыгнул со ступени трапа в аэропорту, хромал, а правая рука, казалось, отказывается двигаться.

По словам эксперта по языку тела из Техасского технологического университета профессор Эрика Бьюси, хромота сама по себе может быть вызвана множеством факторов, но сочетание повреждений ноги и руки является очевидным признаком физического нарушения.

Эксперт отмечает, что путин пытается меньше времени проводить на публике, чтобы "замылить" глаза очевидцам. Таким образом, избежав разговоров об ухудшении его самочувствия и наличии серьезных болезней, которые влияют на него.

Ранее "Телеграф" сообщал, что внешний вид российского диктатора снова стал поводом для обсуждения после очередного видео, на котором пути изображены без привычного строгого галстука, а его шея практически не просматривается за высоким отворотом белой рубашки.