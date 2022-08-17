"Неслухняність" кінцівок та "дубова" хода: наявність яких хвороб у путіна підозрюють лікарі

Некоректні рухи кінцівок путіна можуть свідчити про наявність серйозної хвороби

Останнім часом зовнішній вигляд російського диктатора володимира путіна дає поштовхи для міркувань щодо наявності у нього низки серйозних захворювань. Крім цілого букету ймовірних хвороб президента рф, кривавому політику приписують і хворобу Паркінсона, котра помітно позначається на рухливості його кінцівок. Зокрема, дивна хода та нерухливість правої руки путіна ці чутки лише підтверджують.

Як пише видання "НВ", на симптоми хвороби Паркінсона може вказувати тремор правої руки, який російський диктатор намагається приховати від сторонніх очей. На думку лікаря-невролога Олександра Щебета, подібне тремтіння кінцівок і "неслухняність" однієї зі сторін тіла також може бути наслідком раку чи інсульту.

На те, що президент рф може мати паркінсонізм вказує його візит на Каспійський саміт в Ірані, де він незграбно зістрибнув зі сходинки трапу в аеропорту, кульгав, а права рука, здавалося, відмовляється рухатися.

За словами експерта з мови тіла з Техаського технологічного університету професор Еріка Бьюсі, кульгавість сама по собі може бути викликана безліччю факторів, але поєднання пошкоджень ноги і руки є очевидною ознакою фізичного порушення.

Експерт зазначає, що путін намагається менше часу проводити на публіці, аби "замилити" очі очевидцям. Таким чином уникнувши розмов щодо погіршення його самопочуття та наявності серйозних хвороб, які впливають на нього.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що зовнішній вигляд російського диктатора знову став приводом для обговорення після чергового відео, на якому путін зображений без звичної суворої краватки, а його шия практично не проглядається за високим відворотом білої сорочки.