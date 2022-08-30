Залужний наказав "Антитілам" залишити фронт: Тополя вперше назвав причину

Співак також розповів, чи повернеться до зони бойових дій

Лідер українського гурту "Антитіла" Тарас Тополя розповів, чому головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наказав музикантам повернутися з передової. Нагадаємо, що разом із колегами з групи "Антитіла" Тополя протягом шести місяців допомагав на фронті як бойовий медик.

Про те, що музичний колектив повернувся до творчості, артисти повідомили шанувальникам на офіційній сторінці в Інстаграмі. Музиканти взяли участь у заходах, присвячених Дню Незалежності України, на черзі важливі мистецькі акції за кордоном та соціальна робота, особливо важлива для держави. "Антитіла" вже виступили і на одній сцені із британською зіркою Едом Шираном.

"Сталося все досить органічно, тому що ми почали готуватися до виступу з Едом Шираном, нас запросили взяти участь у заходах до Дня Незалежності. Було очевидно, що в таких речах треба брати участь, відмовлятися від цього не можна. Рішення, яке ухвалив головнокомандувач, ми з ним погоджуємось", — розкрив лідер "Антитіл" під час телемарафону.

Тополя розповів, що група продовжує служити у 130-му батальйоні територіальної оборони Києва, тому за наказом Валерія Залужного "Антитіла" можуть повернутися на передову будь-якої миті.

Нагадаємо, що з перших днів повномасштабного вторгнення Тарас Тополя став на захист батьківщини. Під час війни "Антитіла" встигли презентувати потужний трек разом із британською зіркою Едом Шираном.