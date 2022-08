Джамала виступила на польських "Танцях із зірками" та отримала найвищий бал: як це було (фото та відео)

Співачка виявилася лідером у турнірній таблиці цього тижня

Відома українська співачка Джамала, яка раніше подякувала Польщі за активну підтримку України у війні з росією, у понеділок, 29 серпня, дебютувала в польському шоу "Танці із зірками".

Так, артистка у прямому ефірі вперше вийшла на паркет. Виконавиця у парі з Яцеком Йешке під номером 8 станцювала англійський вальс під хіт Джона Ленона Imagine та отримала бал від суддів – 37.

Це найвищий результат за підсумками першого випуску.

Успіх Джамали та її партнера повторила лише чоловіча пара – модель Яцек Єлонек, який прославився на гей-реаліті "Прекрасний принц", та Майкл Данильчук. Вони станцювали під трек Everybody Needs Somebody to Love із фільму "Брати Блюз".

Додамо, що у першому ефірі проєкт залишила пара №2 – актор Лукаш Плошайський та Вікторія Оміла. Вони отримали лише 25 балів від суддів та в сумі з оцінками глядачів опинилися на останньому місці.

Лукаш Плошайський та Вікторія Оміла

Раніше Джамала назвала головну умову, яку вона висунула організаторам "Танців із зірками" у Польщі. Співачка вимагала у прямому ефірі збирати гроші для українців, які зараз страждають від війни на своїй Батьківщині. У першому ефірі українська артистка звернулася до членів журі з проханням не робити їй поблажок через воєнні дії у її країні.

Нагадаємо, що Джамала вже брала участь у "Танцях із зірками", тільки в українській версії. Восени 2021 року виконавиця танцювала у парі з хореографом Антоном Нестерком. Пара вибула з п’ятого сезону проєкту у сьомому ефірі.