Джамала выступила на польских "Танцах со звездами" и получила наивысший балл: как это было (фото и видео)

Певица оказалась лидером в турнирной таблице на этой неделе

Известная украинская певица Джамала, ранее поблагодарившая Польшу за активную поддержку Украины в войне с россией, в понедельник, 29 августа, дебютировала в польском шоу "Танцы со звездами".

Так, артистка в прямом эфире впервые вышла на паркет. Исполнительница в паре с Яцеком Йешке под номером 8 станцевала английский вальс под хит Джона Ленона Imagine и получила бал от судей – 37.

Это наивысший результат по итогам первого выпуска.

Успех Джамалы и ее партнера повторила только мужская пара – модель Яцек Елонек, прославившийся на гей-реалити "Прекрасный принц", и Майкл Данильчук. Они станцевали под трек Everybody Needs Somebody to Love из фильма "Братья Блюз".

Добавим, что в первом эфире проект покинула пара №2 – актер Лукаш Плошайский и Виктория Омила. Они получили всего 25 баллов от судей и в сумме с оценками зрителей оказались на последнем месте.

Лукаш Плошайский и Виктория Омила

Ранее Джамала назвала главное условие, которое она выдвинула организаторам "Танцев со звездами" в Польше. Певица потребовала в прямом эфире собирать деньги для украинцев, которые сейчас страдают от войны на своей Родине. В первом эфире украинская артистка обратилась к членам жюри с просьбой не делать ей поблажек из-за военных действий в ее стране.

Напомним, что Джамала уже участвовала в "Танцах со звездами", только в украинской версии. Осенью 2021 года исполнительница танцевала в паре с хореографом Антоном Нестерко. Пара выбыла с пятого сезона проекта в седьмом эфире.