"Помогает гасить пламя войны": Джамала песней поблагодарила страну, помогающую ВСУ бить оккупантов (видео)

Певица сказала спасибо Польше за всю помощь, которую она предоставляет украинцам

Украинская певица Джамала, которая сейчас гастролирует по Европе с благотворительной целью, собирая огромные суммы в поддержку Украины, поблагодарила Польшу за помощь ВСУ в борьбе с российскими оккупантами.

"Сегодня по дороге в Торунь (город в Польше — ред.) решила познакомиться с польским народным творчеством. Так наткнулась на редкую "Oj Ty Rzeko". Именно ею хочется сказать "спасибо Польше" за всю помощь", — отметила Джамала в Инстаграме.

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Певица исполнила редкую польскую народную песню под названием Oj Ty Rzeko (на укр. "Ох ти річка").

"В песне река – животворная сила. Она избавляет от жажды и гасит огонь. Люди ходят к воде пить, лошадь поить, огонь тушить. Сразу возникла ассоциация с Польшей, которая помогает нам гасить пламя войны. Верю, только вместе мы погасим этот огонь в котором пылает мой дом каждый день", — написала Джамала.

Польша не перестает помогать Украине в войне с россией

На днях президент Польши Анджей Дуда сообщил о том, что его страна уже отправила Украине очередной пакет военной помощи. В рамках новой поставки Киев получит более 240 танков и около 100 единиц бронетехники для противостояния врагу. Кроме того, президент обратился ко всем странам, призвав их помогать Украине и предоставлять оружие для остановки российского вторжения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в рамках помощи Украине для обороны от страны-агрессорши Польша поставила большое количество тяжелого оружия, в том числе и мощные современные танки Т-72.