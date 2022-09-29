В Yakaboo відреагували на сексистську заяву директора: чим завершився скандал

Компанія швидко зреагувала на обурення в соціальних мережах

Ще в середу, 28 вересня, генеральний директор книжкового інтернет-магазину Yakaboo Іван Богдан попав у центр сексистського скандалу, так як заявив, що жінки частіше купують книжки, тому що витрачають гроші, які заробляють чоловіки. Компанія одразу відреагувала на цю ситуацію і прийняла рішення відсторонити гендиректора від управління.

Про це повідомлено на офіційній сторінці магазину Yakaboo у Фейсбук. Як зазначається, висловлювання Івана Богдана не збігаються з цінностям компанії і робочої команди.

"Цінності – це не папірець на стіні. Вони перевіряються діями і відповідними рішеннями. Повага до наших клієнтів, партнерів, співробітників – є ключовою цінністю компанії. Без винятків. У зв’язку з цим ми ухвалили єдине можливе рішення. Іван Богдан відсторонений від управління компанією", — йдеться в повідомленні.

Вони також зазначили, що тимчасово функції генеральногоо директора компанії Yakaboo виконуватиме директорка з операційної діяльності Олена Безугла. Магазин офіційно приніс вибачення.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у травні компанія Yakaboo вперше з початку повномасштабного вторгнення відновила свою роботу в Чернівецькій області.