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"Нехай тепер сам свої книги і купує": директор Yakaboo зганьбився "жартиком" про жінок (відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Іван Богдан однією фразою відтяв від себе величезну частину цільової аудиторії видавництва Новина оновлена 29 вересня 2022, 07:26
Іван Богдан однією фразою відтяв від себе величезну частину цільової аудиторії видавництва

На книжковому ринку України є багато різних видавництв, проте Yakaboo, судячи з усього, тепер потрапить у немилість серед читачок

Гендиректор (CEO) українського видавництва Yakaboo Іван Богдан вляпався у гучний сексистський скандал завдяки своєму висловленню про жінок. У спробах пожартувати він заявив, що більше читають книжок жінки, при цьому витрачаючи на них гроші, які заробляють чоловіки.

Безглуздий інцидент стався у рамках зустрічі українських популяризаторів читань "Українська книга: після війни, геть від Москви", організованим у рамках Кудрявки Meetup №2. Богдан відповідав на запитання, пов’язане із загальним портретом читачів його видавництва.

Замість того, щоб подати хоч якусь офіційну статистику, чоловік визнав: так, жінок серед покупниць книг у Yakaboo значно більше, ніж чоловіків. При цьому він чомусь переконаний, що фінанси, які витрачаються на це дуже дороге задоволення, беруться із чоловічої кишені.

"Більше [книг] купують жінки. Ну, як завжди, витрачають кошти, які заробляють чоловіки", — заявив Іван Богдан.

На сексистський вислів представник одного з найвідоміших видавництв першою звернула увагу TikTok-блогерка, популяризаторка читання в Україні bezkhvosta.books.

Зазначимо, що цей вислів зачепив дуже багатьох українок, які люблять читати і часто купують нові книги за свої ж кровно зароблені гроші. Більшість із них заявила, що більше ніколи не замовлятимуть нові видання в Yakaboo, адже їхній CEO вважає нормальними сексистські жарти та приниження власної цільової аудиторії.

Про те, що це була спроба пожартувати, заявив нібито сам Іван Богдан у коментарях до цього ж відео у TikTok. Свої слова чоловік спробував виправдати тим, що знає скільки грошей витрачає на книги його дружина.

"Усім приношу свої щирі вибачення. Нікого не хотів образити. Насправді я в захваті від того, що українські жінки активно читають та купують книги", — написав він.

Підкреслимо, що обліковий запис, який нібито веде саме Іван Богдан, є новим і жодних підтверджень зв’язку з гендиректором видавництва, що оскандалилося, не має.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, на яких ресурсах українці під час війни можуть купувати різні книги або отримати безкоштовний доступ до них. Ймовірно, з цієї добірки вже не варто вибирати Yakaboo, що так зневажливо ставиться до власної аудиторії.

Теги:
#Україна #Жінки #Книжки #Сексизм #Yakaboo