"Пусть теперь сам свои книги и покупает": директор Yakaboo опозорился "шуточкой" о женщинах (видео)

На книжном рынке Украины есть много различных издательств, однако Yakaboo, судя по всему, теперь попадет в немилость среди читательниц

Гендиректор (CEO) украинского издательства Yakaboo Иван Богдан вляпался в громкий сексистский скандал благодаря своему высказыванию о женщинах. В попытках пошутить он заявил, что больше читают книг женщины, при этом тратя на них деньги, которые зарабатывают мужчины.

Нелепый инцидент произошел в рамках встречи украинских популяризаторов чтений "Украинская книга: после войны, прочь от москвы", организованным в рамках Кудрявка Meetup №2. Богдан отвечал на вопрос, связанный с общим портретом читателей его издательства.

Вместо того, чтобы представить хоть какую-то официальную статистику, мужчина признал: да, женщин среди покупательниц книг в Yakaboo куда больше, чем мужчин. При этом, почему-то уверен он, финансы, которые тратятся на это весьма дорогое удовольствие, берутся из мужского кармана.

"Больше [книг] покупают женщины. Ну, как всегда, тратят средства, которые зарабатывают мужчины", — заявил Иван Богдан.

На сексистское высказывание представителя одного из известнейших издательств первой обратила внимание TikTok-блогерша, популяризаторка чтения в Украине bezkhvosta.books.

Отметим, что это высказывание задело очень многих украинок, которые любят читать, часто покупают себе новые книги за свои же кровно заработанные деньги. Большинство из них заявило, что больше никогда не будут заказывать новые издания в Yakaboo, ведь их CEO считает нормальным сексистские шутки и унижение собственной целевой аудитории.

О том, что это была попытка пошутить, заявил якобы сам Иван Богдан в комментариях к этому же видео в TikTok. Свои слова мужчина попытался оправдать тем, что знает, сколько денег тратит на книги его жена.

"Всем приношу свои искренние извинения. Никого не хотел обидеть. На самом деле, я в восторге от того, что украинские женщины активно читают и покупают книги", — написал он.

Подчеркнем, что аккаунт, который якобы ведет именно Иван Богдан, является новым и никаких подтверждений связи с гендиректором оскандалившегося издательства не имеет.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, на каких ресурсах украинцы во время войны могут покупать различные книги или получить к ним бесплатный доступ. Вероятно, из этой подборки уже не стоит выбирать Yakaboo, столь пренебрежительно относящийся к собственной аудитории.