Від казок до романів: де скачати дитячі книжки українською

Чимало книгарнь та видавництв дозволили безкоштовний доступ до своїх товарів онлайн

Російське вторгнення в Україну триває вже 48-й день поспіль, а більшість українців і досі не знають, як відволіктися від постійного читання новин і формування величезного відчуття тривоги. Дбати ж варто не лише про свою психіку, а й дитячу, що можна зробити із допомогою книжки.

Видання "ШоТам" зробило підбірку сайтів видавництв та книгарень, на яких є у безкоштовному доступі дитяча (і доросла) література українською мовою.

Чому росії не перемогти Україну у війні?

Yakaboo

Онлайн-книгарня Yakaboo зробила максимально доступним власний мобільний додаток. Його можна скачати в App Store та Google Play Market. Там знайдеться чимало книг, що будуть цікаві як дітям, так і дорослим. Більшість із них наразі безкоштовна для скачування або має символічну ціну.

Зазначимо, що також ця фірма припинила співпрацю із російськими літераторами та компаніями, а ще підтримує ЗСУ фінансово.

АБУК

Не секрет, що дітлахи часто відмовляються читати самостійно, знаходячи куди цікавіше заняття, аніж книжка. Аби переконати їх у протилежному, допоможе АБУК, що є першою аудіокнигарнею укранською мовою. Варто зазначити, що книжки тут начитували не лише професійні актори, а й деякі автори.

Від початку війни всі дитячі книжки АБУК дозволяє слухати безкоштовно. Завантажити додаток можна в AppStore або Google Play.

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Telegram-канал "Павлуша та Ява"

У каналі "Павлуша та Ява" можна завантажити або й скачати на телефон різноманітну аудіолітаретуру для дітей. Тут є і казки, і колискові, тож заспокоїти вдасться навіть найпримхливішу малечу.

Vivat

Ще одне українське видавництво — Vivat — зробило електронні версії книжок безкоштовними на час війни. Тут дітлахи зможуть знайти літературу для свого віку, різноманітні художні твори тощо. Знайдеться тут із чого вибрати і для дорослих. Завантажити обрану книжку можна на офіційному сайті "Вівату".

Видавництво Старого Лева

Це видавництво також прибрало оплату за електронні книжки для дітей. Знайдеться серед безкоштовних і дещо і для дорослих — здебільшого художня література сучасних письменників.

Аби мати безкоштовний доступ до книжок, слід зареєструватись у "Спільноті Старого Лева". Після цього обираєте потрібні вам видання, додаєте в кошик і завершуєте замовлення.

#книголав

Полегшило задачу у пошуку книжок для дітлахів і видавництво #книголав. Видання не є зовсім безоплатними — за їхнє скачування у вас попросять 1 гривню, що виглядає вельми смішною ціною. На сайті є як Дитяча полиця, так і Полиця джуніор — для підлітків. Видавництво обіцяє постійно поповнювати асортимент видань.

ІРІО

Притчі, казки, розповіді про відомих особистостей, довідкова література — все це знайдеться на сайті видавництва "ІРІО". Читати доведеться безпосередньо на порталі — на сторінці видання, яке ви вподобали, натисніть "гортати книжку".

Нагадаємо, що також "Телеграф" у подробицях розповідав, що варто знати біженцям із України про освіту дітей за кордоном. Зокрема, у матеріалі знайдуться поради щодо правильного вибору школи для вашого чада.