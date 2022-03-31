Українці нищать сайти з російською пропагандою: як долучитися

Українські програмісти створили додаток, який допоможе боротися з пропагандистськими сайтами ворога

Українські кібервійська продовжують боронити нашу країну від агресії росії, яка місяць тому відкрито напала на Україну. Так, команда програмістів disBalancer закликає українців атакувати сайти з російською пропагандою за допомогою спеціального додатку Liberator.

Про те, як кожен може допомогти в знищенні ворожих ресурсів, повідомляє "Телеграф".

Liberator – це програма, яка виводить з ладу російські пропагандистські ресурси. Як розповідають розробники, необхідно досягти 100,000 активних користувачів, які щодня користуються цим додатком. Адже це допоможе з більшою силою атакувати ворожі сайти, що є більш захищеними та важкодоступними. Наразі Liberator завантажили вже 100 000 людей з усього світу.

Компанія disBalancer закликає запускати додаток всіх, хто хоче долучитися до атак на російські пропагандистські ресурси. Завантажити та встановити його дуже просто. Знайти детальну інструкцію для операційних систем Windows, MacOS чи Linux можна на сайті https://disbalancer.com.

А ще ви можете скористатися відеоінструкцією.

У disBalancer зауважили, що комп’ютер або антивірус можуть попереджати, що програма містить вірус. Як пояснили розробники, це пов’язано з тим, що Liberator — stress tool. Утім, CISCO Talos перевіряли Liberator і не знайшли у ньому нічого небезпечного. Щоби програма працювала – просто додайте її до переліку виключень.

Зазначимо, що якщо під час встановлення виникли проблеми, то ви маєте можливість звернутися до FAQ: https://blog.disbalancer.com/liberator-faq-ukraїnska/. Для координації також створено український Telegram-чат disBalancer: https://t.me/+0URsE93KCHkzOWM6

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Крім того, допомогти проекту disBalancer можна і шляхом купівлі токенів $DDOS. Усі зібрані кошти підуть на придбання нових серверів для безперебійної роботи програми і розширення її можливостей.

Загалом з початку боротьби на кіберфронті користувачі атакували понад 200 сайтів. Серед них:

ресурси російських Мінфіну, Мін’юсту, Міненерго, Кремля, ФСБ,

сайти росЗМІ — RT, "Газета. Ру", "Перший канал", "Воєнний огляд", "Спецназ росії", "Комерсант",

портали Geocam, фейковий сайт фонду "Повернись живим" "Savelife. Net. Ua"

Зазначимо, що в мирний час команда disBalancer розробляла програму для стрес-тестування і захисту крипто-проєктів від шахрайства. Та після повномасштабного вторгнення росії розробники вирішили використовувати свій досвід для хакерських нападів на російські веб-ресурси, які поширюють пропаганду та дезінформацію.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що міжнародна хакерська група Anonymous вкотре здійснили атаку на російські ресурси. Так, айтішники злили у відкритий доступ базу російського Центробанку.