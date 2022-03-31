Украинцы уничтожают сайты с российской пропагандой: как присоединиться

Украинские программисты создали приложение, которое поможет бороться с пропагандистскими сайтами врага

Украинские кибервойска продолжают защищать нашу страну от агрессии россии, которая месяц назад открыто напала на Украину. Так, команда программистов disBalancer призывает украинцев атаковать сайты с российской пропагандой с помощью специального приложения Liberator.

О том, как каждый может помочь в уничтожении вражеских ресурсов, сообщает Телеграф.

Liberator – это программа, выводящая из строя российские пропагандистские ресурсы. Как рассказывают разработчики, необходимо достичь 100 000 активных пользователей, которые ежедневно пользуются этим приложением. Ведь это поможет с большей силой атаковать вражеские сайты, которые являются более защищенными и труднодоступными. В настоящее время Liberator скачали уже 100 000 человек со всего мира.

Компания disBalancer призывает запускать приложение всех, кто хочет присоединиться к атакам на российские пропагандистские ресурсы. Загрузить и установить его просто. Найти подробную инструкцию для операционных систем Windows, MacOS или Linux можно на сайте https://disbalancer.com.

А еще вы можете воспользоваться видеоинструкцией.

В disBalancer заметили, что компьютер или антивирус могут предупреждать, что программа содержит вирус. Как объяснили разработчики, это связано с тем, что Liberator – stress tool. Впрочем, CISCO Talos проверяли Liberator и не обнаружили в нем ничего опасного. Чтобы программа работала – просто добавьте ее в список исключений.

Отметим, что если при установке возникли проблемы, вы можете обратиться к FAQ:https://blog.disbalancer.com/liberator-faq-ukraїnska/. Для координации также создан украинский Telegram-чат disBalancer: https://t.me/+0URsE93KCHkzOWM6

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Кроме того, помочь проекту disBalancer можно и путём покупки токенов $DDOS. Все собранные средства будут направлены на приобретение новых серверов для бесперебойной работы программы и расширения ее возможностей.

Всего с начала борьбы на киберфронте пользователи атаковали более 200 сайтов. Среди них:

ресурсы российских Минфина, Минюста, Минэнерго, Кремля, ФСБ,

сайты росСМИ — RT, "Газета. Ру", "Первый канал", "Военный обзор", "Спецназ россии", "Коммерсант",

порталы Geocam, фейковый сайт фонда "Вернись живым" "Savelife. Net. Ua"

Отметим, что в мирное время команда disBalancer разрабатывала программу для стресс-тестирования и защиты криптопроектов от мошенничества. После полномасштабного вторжения россии разработчики решили использовать свой опыт для хакерских нападений на российские веб-ресурсы, которые распространяют пропаганду и дезинформацию.

Ранее "Телеграф" сообщал, что международная хакерская группа Anonymous в очередной раз совершила атаку на российские ресурсы. Так, айтишники слили в открытый доступ базу российского Центробанка.