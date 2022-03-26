Хакеры взломали базу российского Центробанка и выложили тысячи секретных документов в открытый доступ
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 14
База ЦБ рф была взломана, тысячи документов оказались в открытом доступе
Международная хакерская группа Anonymous слили в открытый доступ базу российского Центробанка и обратились к кровавому диктатору владимиру путину.
Информация об этом появилась в твиттер The Black Rabbit World.
"Сейчас мы публикуем тысячи документов Центробанка рф, всевозможные транзакции, указы, доклады. Люди узнают, какая на самом деле экономика рф", — говорится в обращении.
"Мы – в твоем дворце, мы – там, где ты ешь, мы – за твоим столом, мы – там, где ты спишь", — обратились хакеры к путину.
Отмечается, что в слитой базе содержится информация о декларациях, международных торговых соглашениях, внутренняя корреспонденция и другое. Общий объем информации оценивается в 28 гигабайтов, что делает эту хакерскую атаку одной из самых масштабных банковских утечек в истории.
Как сообщалось ранее, хакеры Anonymous после начала вторжения россии в Украину поддержали нашу страну и начали проводить масштабные операции по подрыву деятельности российского правительства и пропаганды. Например, 7 марта были взломаны российские телеканалы, на которых после этого запустили в эфир правдивую информацию о происходящем в Украине.
21 марта они взялись за компании, которые продолжают торговать с россией несмотря на то, что та продолжает убивать мирных украинцев. Одной из таковых стала Nestle.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-