Укр

Хакеры взломали базу российского Центробанка и выложили тысячи секретных документов в открытый доступ

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Anonymous
Anonymous

База ЦБ рф была взломана, тысячи документов оказались в открытом доступе

Международная хакерская группа Anonymous слили в открытый доступ базу российского Центробанка и обратились к кровавому диктатору владимиру путину.

Информация об этом появилась в твиттер The Black Rabbit World.

"Сейчас мы публикуем тысячи документов Центробанка рф, всевозможные транзакции, указы, доклады. Люди узнают, какая на самом деле экономика рф", — говорится в обращении.

"Мы – в твоем дворце, мы – там, где ты ешь, мы – за твоим столом, мы – там, где ты спишь", — обратились хакеры к путину.

Отмечается, что в слитой базе содержится информация о декларациях, международных торговых соглашениях, внутренняя корреспонденция и другое. Общий объем информации оценивается в 28 гигабайтов, что делает эту хакерскую атаку одной из самых масштабных банковских утечек в истории.

Как сообщалось ранее, хакеры Anonymous после начала вторжения россии в Украину поддержали нашу страну и начали проводить масштабные операции по подрыву деятельности российского правительства и пропаганды. Например, 7 марта были взломаны российские телеканалы, на которых после этого запустили в эфир правдивую информацию о происходящем в Украине.

21 марта они взялись за компании, которые продолжают торговать с россией несмотря на то, что та продолжает убивать мирных украинцев. Одной из таковых стала Nestle.

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#Россия #Хакеры #Anonymous
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