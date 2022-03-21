Укр

Anonymous выдвинули ультиматум десяткам компаний, которые продолжают работать в россии: подробности

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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Война на киберфронте тоже продолжается Новость обновлена 21 марта 2022, 14:57
Война на киберфронте тоже продолжается

Хактивисты угрожают "положить" десятки сайтов фирм, не прекращающих работу на российском рынке

Хакеры угрожают взломать более 40 компаний, которые продолжают сотрудничать с российской федерацией, несмотря на войну в Украине. Anonymous предоставили зарубежным фирмам двое суток, чтобы те свернули свою деятельность в россии и перестали финансировать боевые действия на украинских землях.

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Соответствующую публикацию в понедельник, 21 марта, обнародовала хакерская группировка "Anonymous" на своей официальной странице в Twitter, подчеркнув, что отныне их главной мишенью являются компании, продолжающие вести бизнес на российском рынке.

"Призываем все компании, которые продолжают работать в россии и платят налоги в бюджет кремлевского преступного режима: убирайтесь из рф! Мы даем вам 48 часов, чтобы подумать и уйти из россии, иначе вы окажетесь под нашей мишенью! ", — говорится в тексте обращение Anonymous.

Публикация Anonymous в соцсети
Публикация Anonymous в соцсети

Так, согласно иллюстрации, где указаны названия фирм, ведущих торговлю в россии, хакеры угрожают атаковать веб-ресурсы таких компаний-гигантов как Nestle, Hayatt, BBDO, Raiffeisen Bank, IPG и других.

Стоит напомнить, что ранее "Телеграф" писал о том, как президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал крупнейшего в мире производителя пищевых продуктов для малышей — компанию Nestle ведь несмотря на войну в Украине, и большое количество смертей деток, которые и являются главными потребителями этой фирмы, она продолжает сотрудничать с россией.

Теги:
#Украина #Компании #Торговля #Россия #Хакеры
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