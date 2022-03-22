Укр

Хакеры отомстили известной компании за отказ уйти из россии

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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Хакеры из Anonymous Новость обновлена 22 марта 2022, 18:10
Хакеры из Anonymous

Хактивисты снова сдержали свое обещание

Хакерская группировка "Anonymous" взломала сайт крупнейшего в мире производителя пищевых продуктов для малышей — швейцарскую компанию Nestle, которая отказалась прекратить торговлю в россии и финансировать боевые действия на украинских землях.

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Согласно имеющейся информации, "слитыми" в открытый доступ сети оказались данные электронной почты, пароли, сведения о бизнес-клиентах и другие конфиденциальные данные компании-гиганта. В общей сложности пакет опубликованных данных составил 10 Гб.

Стоит напомнить, что днем ранее хакерская группа Anonymous на весь мир объявила очередной ультиматум для нескольких десятков компании, так и не прекративших работу на российском рынке, несмотря на военную агрессию российской федерации в Украине. В их список вошли Nestle, Hayatt, BBDO, Raiffeisen Bank, IPG, Oreo и другие.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинцев призывали бойкотировать компании, до сих пор ведущие свой бизнес в российской федерации, в "черный список" которых вошли Metro, Oriflame, Bayer, Raiffeisen, OTP Bank, UniCredit и другие.

Теги:
#Компании #Торговля #Хакеры #Росія
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