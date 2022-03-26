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Хакери зламали базу російського Центробанку та виклали тисячі секретних документів у відкритий доступ

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Anonymous Новина оновлена 26 березня 2022, 04:59
Anonymous

База ЦБ росії була зламана, тисячі документів опинилися у відкритому доступі.

Міжнародна хакерська група Anonymous злили у відкритий доступ базу російського Центробанку і звернулися до кривавого диктатора володимира путіна.

Інформація про це з’явилася у твіттері The Black Rabbit World.

"Зараз ми публікуємо тисячі документів Центробанку росії, всілякі транзакції, укази, доповіді. Люди дізнаються, яка насправді економіка рф", — йдеться у зверненні.

"Ми — у твоєму палаці, ми — там, де ти їси, ми — за твоїм столом, ми — там, де ти спиш", — звернулися хакери до путіна.

Зазначається, що у злитій базі міститься інформація про декларації, міжнародні торгові угоди, внутрішня кореспонденція та інше. Загальний обсяг інформації оцінюється у 28 гігабайтів, що робить цю хакерську атаку одним з наймасштабніших банківських зливів в історії.

Як повідомлялося раніше, хакери Anonymous після початку вторгнення росії в Україну підтримали нашу країну та почали проводити масштабні операції з підриву діяльності російського уряду та пропаганди. Наприклад, 7 березня було зламано російські телеканали, на яких після цього запустили в ефір правдиву інформацію про те, що відбувається в Україні.

21 березня вони взялися за компанії, які продовжують торгувати з Росією, попри те, що та продовжує вбивати мирних українців. Однією з таких стала Nestle.

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#Росія #Хакери #Anonymous
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