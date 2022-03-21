Anonymous висунули ультиматум десяткам компаній, які продовжують працювати у росії: подробиці

Хактивісти погрожують "покласти" десятки компаній, які не припиняють роботу на російському ринку

Хакери погрожують зламати більше 40 компаній, які продовжують співпрацювати з російською федерацією, попри війну в Україні. Anonymous надали закордонним фірмам дві доби, аби ті згорнули свою діяльність в росії та припинили фінансувати бойові дії на українських землях.

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Відповідне повідомлення у понеділок, 21 березня, оприлюднило хакерське угруповання "Anonymous" на своїй офіційній сторінці у Twitter, наголосивши, що відтепер їх головною мішенню є компанії, які продовжують вести бізнес на російському ринку.

"Закликаємо всі компанії, які продовжують працювати в росії, що сплачують податки до бюджету кремлівського злочинного режиму: забирайтеся з рф! Ми даємо вам 48 годин, щоб подумати і піти з росії, інакше ви опинитесь під нашою мішенню!", — йдеться в тексті звернення Anonymous.

Публікація Anonymous в соцмережі

Так, згідно з ілюстрацією, де зазначені назви фірм, що ведуть торгівлю в рф, хакери погрожують атакувати веб-ресурси таких компаній-гігантів як Nestle, Hayatt, BBDO, Raiffeisen Bank, IPG та інших.

Варто нагадати, що раніше "Телеграф" писав про те, як президент України Володимир Зеленський розкритикував найбільшого у світі виробника харчових продуктів для малечі — компанію Nestle, адже, попри війну в Україні, та велику кількість смертей діток, які і є головними споживачами цієї фірми, вона й надалі продовжує співпрацювати з росією.