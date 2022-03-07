На головних телеканалах росії нарешті розповіли правду і показали відео зруйнованого обстрілами Харкова

Кібервійна з Росією продовжується.

Поки українські захисники чекають на допомогу ветеранів та добровольців із 52 країн світу з Інтернаціонального легіону, на боці України, лише на кіберфронті "воює" міжнародна хакерська група Anonymous. Хакери "поклали" головні державні телеканали росії і почали транслювати на них відео про війну в Україні, а також заклик до росіян зупинити вороже вторгнення.

Про це повідомляється на Твіттер-акаунті гурту Anonymous.

"Anonymous зламали російські телеканали у прямому ефірі "Росія 24", "Перший канал", "Москва 24", щоб транслювати кадри війни з Україною ", — йдеться у повідомленні.

Крім трансляції реальної ситуації, що відбувається на українській території, хакери опублікували заклик до росіян виступити проти геноциду рф в Україні. Anonymous закликають росіян виступати проти війни, яка була розв’язана злочинним, авторитарним режимом путіна. Також зламано російські потокові сервіси Wink та Ivi.

Нагадаємо, що раніше в рф вже заборонили працювати соцмережі Facebook, а також спостерігалися серйозні проблеми з доступом до Twitter та YouTube. Також свою роботу у росії призупинила і соціальна мережа TikTok.

Зазначимо, що на ранок 6 березня російські окупаційні війська втратили в Україні 11 тисяч військових, а також сотні танків та бойових машин. Хоч у росії реальні дані про втрати не піддаються широкому розголосу, але показовим є те, що режиму путіна доводиться проводити приховану мобілізацію.